Лиза Лаботина из Тольятти покорила жюри "Голос.Дети"

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Участница шоу «Голос. Дети» Лиза Лаботина из Тольятти покорила всех представителей строгого жюри. Песня Никки Яновски «Something New», которая прозвучала в исполнении 12-летней певицы не оставила равнодушными экспертов.

Лиза Лаботина из Тольятти принимала участие в очередном сезоне ток-шоу «Голос. Дети» 7 марта. В составе жюри на этот раз присутствовали Баста, Пелагея и знаменитый Валерий Меладзе. 12-летняя девушка не растерялась при виде такой комиссии и спела подготовленную песню Никки Яновски «Something New». Как только девочка начала петь, зал начал скандировать, в итоге же выступления, все жюри повернулось к талантливому подростку.

В своих комментариях Баста и Валерий Меладзе удивились, что конкурсантка абсолютно не терялась, прекрасно чувствовала себя на сцене перед залом, полным зрителей. А Пелагея вообще заявила, что Лиза Лаботина вела себя, как на концерте, а не на экзамене. Теперь впереди Лизу ожидает очередной ряд репетиций под руководством наставника Басты, которого она сама для себя и выбрала.