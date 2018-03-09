Хованский посвятил издание клипа новому треку "Илон Маск"

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Юрий Хованский, известный в качестве известного рэпера и блогера, посвятил свой клип весьма неожиданному событию. Его трек стал следствием выхода аналога, называющегося «Илон Маск».

Российский исполнитель рэпа в новом треке производит сравнивание себя и американского предпринимателя. При этом, он употребляет в своём «творении» лексику, относящуюся к ненормативной.

В качестве режиссёра нового клипа выступил лично Хованский. В его описании к содержанию нового трека содержатся слова о том, что хейтерам теперь доступно пробование «вкусового качества» его «фалькона хэви».

Он предлагает прокомментировать его даже таким «известностям», как Моргенштерн или Птаха..

Рэпер уже выложил свою новую композицию в Сеть. Все желающие могут с ней ознакомиться и оценить «драйв».