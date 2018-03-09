The Hatters собрали в Великом Новгороде полный зал

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Фолк-рок группа The Hatters 7 марта выступила в Великом Новгороде, где собрала полный зал поклонников своего творчества. Концерт коллектива из Санкт-Петербурга вызвал в городе настоящий ажиотаж.

По словам очевидцев, чтобы просто попасть на выступление The Hatters в клубе LED, нужно было выстоять в огромной очереди. Несмотря на все препятствия, фанаты группы остались довольны тем представлением, которые артисты устроили у них в городе. Исполнение хитов чередовалось с театральными представлениям, а также чтением стихов собственного сочинения. Это уже не первое выступление The Hatters в Великом Новгороде. Коллектив приезжал в город в 2016 году для участия в благотворительном рок-фестивале «ClubOK».

Ранее мы писали, что в Тамбове молниеносно раскупили билеты на концерт Ольги Бузовой. Несмотря на то, что до выступления теледивы ещё два месяца пропуска на её мероприятие разобрали как «горячие пирожки».