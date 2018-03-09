Mnogoznaal выпустил клип на песню «Минус 40»

Сегодня, 17:23

Рэп-исполнитель Mnogoznaal выпустил новый клип на свой трек «Минус 40» из недавнего альбома «Гостиница «Космос».

На съемку нового видеоклипа рэпера вдохновил его родной город Печора, который расположен в республике Коми. В клипе исполнитель с лицом в крови ездит на УАЗике и выгуливает волка на фоне жилых домов.

Представители Mnogoznaal подчеркивают, что во время съемок видео волк накинулся на видеокамеру и покусал объектив. Кстати, этот случай добавили в клип.

Песня повествует о том, что каким бы ты не был сильным, все равно найдется тот, кто сильнее. В тексте рэпер анализирует собственные слабые стороны и затрагивает тему вероисповедания.

Новый альбом «Гостиница «Космос» вышел совсем недавно, в январе прошлого года.