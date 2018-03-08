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Матвиенко и "Фабрика" посвятили Путину песню

Сегодня, 14:25

Матвиенко и группа «Фабрика» выпустили клип «Вова-Вова». Судя по всему, новую песню они посвятили Путину.

 В новом клипе девушки поют о том, что хотят покорить мужчину, по имени Владимир. Хоть в песне и не упоминается напрямую Владимир Путин, клип пестрит государственными символами и периодически показывается портрет президента.

Стоит отметить, что в песне девушки заявляют, что следят за здоровьем, занимаются спортом и ведут здоровый образ, чтобы покорить своего «кумира». Вероятно, в «команде Путина» произошло пополнение.


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