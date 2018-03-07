Соавтор композиций Лолиты подала в суд на исполнительницу

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Соавтор песен Лолиты обратилась в суд с иском в адрес певицы. Накануне Милявская выложила в социальных сетях видео, где она заявляет про претензии, поступающие от продюсера, а также автора многих её песен.

Московский арбитражный суд намерен провести предварительное слушание 11 апреля по делу ООО "Кипер" с претензией в сторону Лолиты Милявской, а также "Ньюс-медиа". Иск про защиту деловой репутации попал в суд 1 марта.

Милявская рассказала, что ей и информационному сайту Life выдвинуто требование убрать из интернета выражение "наглее существа я никогда не встречала".

Ранее многие СМИ раскрывали информацию про ссору Милявской и Кипер. Причиной конфликта стали авторские отчисления за многие произведения.