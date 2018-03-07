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В честь 8 Марта "Ленинград" презентовал новый клип о женщине-супергерое

Сегодня, 13:13

Накануне 8 Марта группа "Ленинград" выпустила новый видеоклип о женщине-супер-герое. На кадрах данного видео коллектив воспевает силу русской женщины, которая и с бандитами разбёрётся и от метеорита спасёт.

В ролике рассказывается о супругах, в роли которых были Юлия Александрова и Сергей Бурунов. По сюжетной линии, жена находит время для занятий домашними делами и спасения мира, в то время, как муж сидит весь день перед телевизором и пьёт пиво. В конце клипа, когда супруга ловит летящий на планету метеорит, персонаж Бурунова отвечает ей: "А я посуду вымыл", на что та ему говорит: "Ты мой герой".

Фронтмен группы Сергей Шнуров выложил пост с вышеупомянутым клипом на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее стало известно, что клип группы на композицию "Ч.П.Х." набрал на YouTube 3 миллиона просмотров меньше, чем за сутки.


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