VistaNews.ru


Диджей записал альбом, который избавляет от бессонницы

Вчера, 23:48

Том Миддлтон, диджей из Великобритании, из научного интереса записал альбом с композициями, которые избавляют от бессонницы. Диджей известен благодаря музыкальным фестивалям и своим энергичным миксам.

Карьера Миддлтона началась в 90-х годах, когда он начал сотрудничество с множеством известных музыкантов. Он создавал миксы на песни Кайли Миноуг, Coldplay, Принса и других.

После большого количества гастролей диджей столкнулся с бессонницей. Именно из-за нее у Тома появился научный интерес, который он решил использовать на практике. При помощи нейробиологов миксер записал альбом, который борется с бессонницей и способствует сну.

Мелодии песен помогают расслабиться, замедлить сердечный ритм, дыхание и спокойно погрузиться в сон.

Миддлтон сообщил, что запись подобного альбома была самым сложным делом в его творчестве. Композиции были протестированы некоторыми людьми и оказались эффективными. Они действительно помогают успокоиться и расслабиться.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.