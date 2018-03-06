Диджей записал альбом, который избавляет от бессонницы

Вчера, 23:48

Том Миддлтон, диджей из Великобритании, из научного интереса записал альбом с композициями, которые избавляют от бессонницы. Диджей известен благодаря музыкальным фестивалям и своим энергичным миксам.

Карьера Миддлтона началась в 90-х годах, когда он начал сотрудничество с множеством известных музыкантов. Он создавал миксы на песни Кайли Миноуг, Coldplay, Принса и других.

После большого количества гастролей диджей столкнулся с бессонницей. Именно из-за нее у Тома появился научный интерес, который он решил использовать на практике. При помощи нейробиологов миксер записал альбом, который борется с бессонницей и способствует сну.

Мелодии песен помогают расслабиться, замедлить сердечный ритм, дыхание и спокойно погрузиться в сон.

Миддлтон сообщил, что запись подобного альбома была самым сложным делом в его творчестве. Композиции были протестированы некоторыми людьми и оказались эффективными. Они действительно помогают успокоиться и расслабиться.