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Определены лучшие хиты рэпа начала 2018 года

Вчера, 19:12

В журнале Esquire были опубликованы лучшие рэперские произведения, вышедшие в начале 2018 года. Первое место в рейтинге занимает клип Дрейка на песню God’s Plan.

В премьерном видео музыкант занимается благотворительностью. Он дарит незнакомцам на улице миллион долларов. Данное видео также было снято задом наперед, где показаны плачущие люди, у которых эти деньги отбирают обратно.

Также в рейтинге оказался саундтрек к кинофильму «Черная пантера» исполнителя Mozzy.

Другими рэп-хитами выступили треки Cartoons, Made Men, Powerglide, а также песня Macaulay Culkin от хип-хопера JPEGMAFIA. В песне музыкант озвучивает перечень всех трендов развлечений за 2017 год.


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