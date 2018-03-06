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Ростовский рэпер Баста стал лучшим рэпером России

Сегодня, 14:21

Рэпер Баста из Ростова на музыкальной премии "Жара Music Awards" был награжден статуэткой как "Лучший хип-хоп-исполнитель".
За статуэтку в этой номинации Басте пришлось побороться с рэперами Тимати, Jah Khalib и L'One.

Церемония вручения проходила Crocus City Hall. Особенностью премия является то, что при выборе ее обладателя учитываются голоса других знаменитостей, среди которых звезды эстрады, кино, театра и многие другие.
Таким образом голосующие признали "Артистом года" Григорий Лепса, "Лучшей певицей" стала Ани Лорак, а "Лучшим певцом" может назвать себя Дима Билан. Статуэтку за "Прорыв года" получил рэпер Feduk.


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