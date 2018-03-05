Внезапно скончался участник группы Veronica Falls

Сегодня, 15:03

Британские СМИ разместили шокирующую новость о смерти участника популярной группы Veronica Falls. Патрик Дойл ушёл из жизни в 32-летнем возрасте.

Факт смерти музыканта уже подтверждён. В то же время пока не известно, что стало её причиной. Ранее не было сведений о том, что у него проблемы со здоровьем. О том, что Патрик употреблял наркотики, также не сообщалось.

Коллегами Дойла уже высказаны соболезнования по поводу его преждевременного ухода из жизни.

Сообщения в Сети со словами скорби появились от многих известных в Британии исполнителей.

В их числе и Алекс Капранос, выступающий в группе Franz Ferdinand. Он сообщил, что Патрик был его другом. Помимо того, он будет помнить его, как отличного музыканта и человека с весёлым характером.