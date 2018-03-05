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Солист группы "Пошлая Молли" сломал аппаратуру в ставропольском ночном клубе

Сегодня, 13:54

Солист рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный сломал аппаратуру во время концерта в одном из ночных клубов Ставрополя.

В минувшее воскресенье в Ставрополе состоялся концерт группы "Пошлая Молли", которая является самой популярной среди слушателей школьного и подросткового возраста.
Уже в 18 часов возле места проведения концерта начали собираться целые толпы школьников. Однако в помещение запускать начали только спустя два часа. При этом, концерт должен был начаться раньше.
Спустя час после пропуска публики в здание, группа все же вышла на сцену. Их выступление продлилось недолго, всего 30 минут, а закончилось весьма разрушительно. Солист коллектива Кирилл Бледный разгромил сцену, сломал аппаратуру и ушел за кулисы. К счастью, никто из пришедших на концерт не пострадал. Причины происшествия неизвестны.


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