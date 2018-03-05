VistaNews.ru


Уральцы признались Путину в любви в песне

Сегодня, 13:38

Группа "Круче тучи" из Екатеринбурга сняла видеоклип на песню, в которой призналась в любви к российскому президенту Владимиру Путину.

Песня под названием "Я голосую за Путина" была написана и исполнена в рэп-стиле. Ее авторы заявляют, что они не являются приверженцами какой-либо политической партии и песня не подразумевает агитационный смысл.
Один из участников коллектива Кирилл Зайцев рассказал, что данный трек написан просто для поддержки Путина на предстоящих президентских выборах и для поднятия настроения граждан.
Уральцы уже не первый раз выражают свою любовь к Путину в песенном жанре. Не так давно в Сети опубликовали видео, на котором пенсионерки из Новоуральска зачитывают рэп, посвященный президенту.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.