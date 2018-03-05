Уральцы признались Путину в любви в песне

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Группа "Круче тучи" из Екатеринбурга сняла видеоклип на песню, в которой призналась в любви к российскому президенту Владимиру Путину.

Песня под названием "Я голосую за Путина" была написана и исполнена в рэп-стиле. Ее авторы заявляют, что они не являются приверженцами какой-либо политической партии и песня не подразумевает агитационный смысл.

Один из участников коллектива Кирилл Зайцев рассказал, что данный трек написан просто для поддержки Путина на предстоящих президентских выборах и для поднятия настроения граждан.

Уральцы уже не первый раз выражают свою любовь к Путину в песенном жанре. Не так давно в Сети опубликовали видео, на котором пенсионерки из Новоуральска зачитывают рэп, посвященный президенту.