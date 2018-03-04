В Санкт-Петербург впервые приехал легендарный двойник Майкла Джексона

Вчера, 19:34

Знаменитый двойник всемирно известного музыканта Майкла Джексона – Уильям Холл – посетил с концертным выступлением Санкт-Петербург. Это его первый приезд в Северную столицу и Россию в целом.

Концерт Холла прошёл в здании Ленинградского дворца молодежи. Двойник Джексона профессионально исполнил его песни, мастерски копируя манеру исполнения легендарного музыканта. На мероприятие пришло огромное количество зрителей, чему певец оказался несказанно рад. Сам он отметил, что старался совместить в одном выступлении элементы сразу нескольких туров Майкла Джексона.

Ранее мы писали, что в Москву приедет легендарная британская группа The Prodigy. Концерт коллектива состоится 16 и 17 марта в Adrenaline Stadium.