Юрий Дудь зажег с фанатами на концерте The Hatters в Липецке

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В Липецке Юрий Дудь "отжигал" вместе с фанатами на концерте рокеров из группы The Hatters.

В одном из ночных клубов Липецка 3 марта прошел концерт популярной российской фолк-рок группы The Hatters. Среди большого количества поклонником рок-музыки в клубе был и популярный ведущий, журналист, блогер Юрий Дудь, который стал главным героем вечера.

В своих социальных сетях посетители концерта выложили кучу фотографий вместе с телеведущим. Судя по всему, отбоя от фанатов у Юрия Дудя не было ни в одном уголке зала, так как Instagram пестрит фотографиями, сделанными в разных частях помещения, на танцполе, около бара, и в других местах.

Мало кто упустил возможность сделать селфи с популярным видеоблогером.