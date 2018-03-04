Утром 4 марта в Челябинске скончался джазмен Игорь Бурко

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Утром 4 марта в Челябинске ушел из жизни всемирно известный джазмен Игорь Бурко. Музыканту исполнилось 73 года.

Как известно, сегодня утром в челябинской больнице Игорь Бурко скончался от инсульта.

Свой музыкальный путь Бурко начал в качестве участника челябинского заводского оркестра. Позже стал подрабатывать игрой для зрителей в кинотеатре имени Пушкина.

Свою группу он основал в 1969 году. С того времени объездил весь Советский Союз с концертами. В 90-х годах его коллектив обрел популярность по всей Европе, где Бурко давал концерты на протяжении многих месяцев.

Место и дата прощания с музыкантом Игорем Бурко пока не сообщаются.