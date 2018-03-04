VistaNews.ru


Утром 4 марта в Челябинске скончался джазмен Игорь Бурко

Сегодня, 12:43

Утром 4 марта в Челябинске ушел из жизни всемирно известный джазмен Игорь Бурко. Музыканту исполнилось 73 года.

Как известно, сегодня утром в челябинской больнице Игорь Бурко скончался от инсульта.
Свой музыкальный путь Бурко начал в качестве участника челябинского заводского оркестра. Позже стал подрабатывать игрой для зрителей в кинотеатре имени Пушкина.
Свою группу он основал в 1969 году. С того времени объездил весь Советский Союз с концертами. В 90-х годах его коллектив обрел популярность по всей Европе, где Бурко давал концерты на протяжении многих месяцев.
Место и дата прощания с музыкантом Игорем Бурко пока не сообщаются.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.