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«Ты супер!»: Юный волжанин растрогал всех

Вчера, 23:01

На шоу-программе «Ты супер!» юный волжанин сумел растрогать всех. Без особого внимания к нему не отнеслись даже члены жюри.

 Их «проняло» то, как мальчик исполнил песню, написанную Владимиром Высоцким. По сообщениям очевидцев, присутствовавших на передаче, судьи после этого утратили дар своей речи. Виктор Борисов родился в Волжске. Для выступления на конкуре он избрал взрослую песню известного барда, называемую «Балладой о борьбе».

Виктор Дробыш, состоявший в жюри, уже на первых нотах исполнения композиции осуществил нажатие кнопки. После выступления волжанина он сразу ринулся на сцену, чтобы пожать юному исполнителю его руку.

Мужчина сообщил, что оценка тому, что продемонстрировал подросток в 15 лет, выше пятёрки. Для этого надо «пожить» и «пережить».

Судьба Виктора и, впрямь, не была лёгкой. Он был в возрасте двух лет просто забыт своими родителями на зимней холодной улице. Его жизнь была спасена случайными  прохожими, когда он уже чуть дышал.

После этого он провёл следующий год своей жизни, находясь в больнице. Врачи до последнего не были уверены в благополучном исходе. Как сообщил юный певец, в его памяти от данного периода жизни остались лишь воспоминания о «манной каше».

Из больницы мальчика взяла новая семья. О прежних родителях он ничего не хочет знать.


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