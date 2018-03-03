Группа из Тюмени записала альбом ирландского панк-рока

Вчера, 22:45

Новый музыкальный коллектив из Тюмени Drinking Pumpkins, пишущий музыку в стиле панк-рок, выпустил дебютный альбом. Как рассказывают фанаты, музыкальные композиции сильно напоминают дух старой Ирландии.

Музыкальная рок-группа начала своё существование в 2014 году, однако несмотря на приличный срок существования, свой первый студийный альбом опубликовала лишь сейчас. Дебютный релиз получил довольно оригинальное название «ФолкмошЪ». Данный альбом является сборкой из девяти композиций в стиле ирландского панк-рока.

В сборку вошли не только новые авторские песни, но и кавер-версии знаменитых ирландских мотивов и песен собственного написания. Тексты композиций носят смысл беззаботной, веселой жизни.

Состав коллектива Drinking Pumpkins включает в себя шесть человек, среди которых две девушки. Также стало известно, что вокалист рок-банды Gilead Айдар Аминов является специальным приглашенным гостем и будет исполнять одну из вокальных партий.