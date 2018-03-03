"Ты супер!": Севинч Ходиева из Узбекистана прошла во второй тур

Вчера, 22:05

Обаяние юной певицы из Ташкента покорило жюри конкурса "Ты супер!" на НТВ. 10-летняя жительница Узбекистана Севинч Ходиева прошла во второй тур.

Второй сезон международного вокального шоу "Ты супер!" трогает сердца телезрителей и показывает новые таланты. Выступление 10-летней Севинч Ходиевой с забавной песенкой-считалкой про английский алфавит Alphabeth заставило трех судей из четверых повернуться. Виктор Дробыш, отвесив поклон, отметил гармоничность номера юной певицы, а Игорь Крутой увидел в Севинч "солнечность и красоту".

Сама маленькая вокалистка испытала невероятный спектр эмоций на сцене, едва не расплакавшись от их напора. Первое выступление Ходиевой прошло успешно, и зрители желают дальнейших успехов талантливой девочке из Узбекистана.