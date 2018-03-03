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Пермская «Анджелина Джоли» снялась в клипе музыканта из Латвии

Вчера, 22:40

Галинка Миргаева предстала в образе возлюбленной певца из Латвии. Пермская «Анджелина Джоли» снялась в клипе на песню “Куда ночь заведет” музыканта Маркуса Ривы.

Полагают, что данную роль Галинка заполучила благодаря победе в конкурсе красоты Мисс Дукаскопи 2017. Наверное это послужило причиной, почему певец обратил внимание на пермскую копию Анджелины Джоли, как уже успели ее прозвать пользователи соцсетей. Кстати, девушка активно радует подписчиков соблазнительными фотографиями, а также делится своими впечатлениями об участии в клипе.

Под одной из своих фотографий она рассказывает, что сильно переживала и ждала финального результата, чтобы оценить свою игру. По словам девушки, она была рада увидеть итоговую работу. Также Миргаева была очень рада месту съемок, которые проходили в Швейцарии и Франции. За участие в клипе девушка получила щедрую компенсацию в виде более двухсот тысяч долларов на шоппинг.


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