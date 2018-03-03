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Работники Брянского завода сняли музыкальный клип

Вчера, 19:34

Работники БМЗ закончили съемки музыкального клипа под названием «Заводской рэп».

 Снятый в черно-белом цвете, клип активно становится популярным и быстро набирает просмотры. Ролик можно посмотреть в социальной сети "ВКонтакте" или на YouTube. Песню исполняет Сергей Грыжа. Сергей также выступал в роли композитора и поэта песни. По его словам, съемки клипа происходили в последних числах предыдущего месяца, февраля 2018 года, для так называемой «визитной карточки» на один из заводских конкурсов «Рыцарский турнир».

Брянские трудящиеся остались очень довольны творчеством и работой исполнителя.


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