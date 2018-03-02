В столице Белоруссии запретили концерт группы Die Antwoord

Вчера, 23:55

Местные власти столицы Белоруссии запретили выступление известной южноафриканской группы Die Antwoord‍. Минские власти считают, что творчество коллектива имеет крайне низкий культурный уровень.

Известно, что менеджеры подают заявку о проведении концерта популярной группы Die Antwoord‍ уже не первый раз. Организаторы не получили гастрольного удостоверения. Необходимые документы для выступления группе из ЮАР Die Antwoord‍ не выдают согласно пункту белорусского Кодекса о культуре.

Стоит отметить, что музыкальный коллектив Die Antwoord‍ был основан в городе Кейптаун в 2008-м. В составе группы три человека. Исполнители именуют свой музыкальный жанр стилем «зеф».