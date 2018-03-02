Рэпера Антоху МС не пустили на территорию Украины

Вчера, 21:00

Украинские власти запретили въезд на территорию страны российскому рэп-исполнителю Антону Кузнецову, выступающему под псевдонимом Антоха МС. Сам артист признался, что это решение стало для него неожиданностью, ведь ранее он получил от Службы безопасности Украины все разрешающие документы.

На официальных страницах Кузнецова в социальных сетях появились сообщения об отмене предстоящих выступлений в Харькове, Киеве и Днепре (бывший Днепропетровск). Организаторы пообещали вернуть поклонникам рэпера билеты, а также принесли свои извинения в связи со случившимся. О причинах запрета на въезд ничего не говорится, но предполагается, что поводом стал визит артиста в Крым в 2015 году без прохождения проверки в Госпогранслужбе Украины.

Ранее стало известно, что с начала 2018 года украинские пограничники не пропустили в Украину почти 400 российских граждан. Всего на территорию страны не смогли попасть порядка двух тысяч иностранцев.