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Рэпер Скриптонит выступит в Воронеже с новым альбомом

Вчера, 20:03

Завтра, 3 марта, казахстанский рэпер Скриптонит будет выступать в Event-Hall Сити-парка «Град» в Воронеже со своим последним альбомом. Мероприятие начнётся в 20:00 по местному времени. Начальная цена одного билета стартует от 1 тысячи рублей.

Стоит отметить, что настоящее имя 27-летнего репера из Казахстана – Адиль Жалелов. Он является участником некой группы Gazgolder, которую основал и всячески продвигает Баста.

Скриптонит – это очень неоднозначная фигура в музыке, ведь у него огромное количество хейтеров и фанатов. Дебютировал Адиль на сцене в 2015 году с пластинкой «Дом с нормальными явлениями». Тогда же один из рэп-сайтов его признал рэпером года, а в 2016 году его назвали «Открытием года».

В 2017 году Скриптонит создал уже новый альбом - «Праздник на улице 36». Именно его Адиль и собрался показать воронежской публике. Кроме новых треков, рэпер также выступит со старыми композициями. Скриптонит выступит в Центральном Черноземье только в одном городе – Воронеже. А закончится его турне в Петербурге.


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