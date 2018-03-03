Кизару выпустил клип с японскими субтитрами и ненормативной лексикой

Сегодня, 02:15

Рэпер из Санкт-Петербурга Кизару, проживающий в Барселоне, выпустил клип на песню "Негодяй" с японскими субтитрами и ненормативной лексикой.

В видеоработе исполнителя присутствуют нецензурные слова, марихуана и субтитры на японском языке, которые только мешают просмотру.

Спустя сутки после публикации клип просмотрели более 200 тысяч человек.

Кстати, по результатам 2017 года, Кизару занял первое место в рейтинге самых популярных рэперов, оставив позади Фэйса, Элджея и Моргенштейна, не менее знаменитых своими вызывающими песнями исполнителей.