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Кизару выпустил клип с японскими субтитрами и ненормативной лексикой

Сегодня, 02:15

Рэпер из Санкт-Петербурга Кизару, проживающий в Барселоне, выпустил клип на песню "Негодяй" с японскими субтитрами и ненормативной лексикой.

 В видеоработе исполнителя присутствуют нецензурные слова, марихуана и субтитры на японском языке, которые только мешают просмотру.
Спустя сутки после публикации клип просмотрели более 200 тысяч человек.
Кстати, по результатам 2017 года, Кизару занял первое место в рейтинге самых популярных рэперов, оставив позади Фэйса, Элджея и Моргенштейна, не менее знаменитых своими вызывающими песнями исполнителей.


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