Игги Азалия танцует в церкви в своем новом клипе

Вчера, 23:33

Игги Азалия 1 марта 2018 года выпустила клип на песню Savior. Неудивительно, что съемки клипа происходили в церкви, ведь сама композиция переводится как “спаситель”.

Клип получился очень вызывающим и антирелигиозным. По сюжету ролика, певица живет в церкви: принимает ванну, спит, ест и т.д. Чувства многих верующих могут быть задеты не только поведением девушки на видео, но и всевозможной религиозной символикой, такой как горящие кресты или сияющий нимб над головой исполнительницы.

Сама Игги объясняет происходящее в клипе тем, что абсолютно каждый человек нуждается в спасении, но, в первую очередь, этим спасителем сам для себя и является человек.

Это не единственный раз, когда певица обвиняется в скандальности видео. Главную популярность певица смогла заполучить после опубликования в интернете таких скандальных песен, как Pu$$y и Two Times.