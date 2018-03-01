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Сергей Волчков проведет юбилейный концерт в Великом Новгороде

Сегодня, 13:31

Сегодня в областной филармонии Великого Новгорода состоится юбилейный концерт Сергея Волчкова. На сцене перед зрителями победитель второго сезона музыкального проекта «Голос» отметит не только свое 30-летие, но и пятилетие его профессиональной карьеры.

 Артист, которого неоднократно номинировали на множество наград самых разнообразных музыкальных конкурсов, обещает, что зрителей ждет незабываемое представление и буря позитивных эмоций.

Стоит отметить, что Волчков пообещал исполнить для зрителей песни не только отечественных, но и зарубежных композиторов. Помимо этого, в исполнении Сергея поклонники услышат множество песен из разнообразных давно полюбившихся всем кинофильмов.

Кроме того, певец пообещал, что в его исполнении люди услышат не только старые песни, но и авторские, написанные специально для него музыкальные произведения.

Сегодня жители Великого Новгорода смогут посетить концерт Волчкова и вдоволь насладиться прелестным баритоном исполнителя, обладающего чудесной искренностью и феноменальной харизмой.


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