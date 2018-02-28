В Вологде Расторгуев вспомнил детство и спасённые руки

Вчера, 21:16

Николай Расторгуев вместе со своей легендарной группой «Любе» дал гастроли в Вологде. Между исполнением знаменитых хитов певец душевно общался со зрителями. Солист вспомнил эпизод из далекого детства, когда его мама буквально спасла ему руки. Также поинтересовался у зрителей правда ли, что воспетый резной палисад находится у кожно-венерологического диспансера.

По воспоминаниям Расторгуева, это случилось в Московской области, когда ему было всего пять лет. Маленький Коля настолько увлекся катанием на лыжах, что не заметил, как потерял рукавицы и почти отморозил кисти рук, если бы не мама, то конечности могли ампутировать. По поводу резного палисада возле здания КВД, певцу ответили, что у них в Вологде множество красивых полисадов. Расторгуев исполнил любимые хиты, а также представил новые композиции, которые также наполнены патриотическим звучанием. Николай заметил, что старается не идти на поводу у зрителей, однако есть города, где публика ему наиболее симпатична. Поэтому он готов исполнять для нее все, что она пожелает. Конечно же, в Вологде не обошлось без исполнения песни «Атас!».