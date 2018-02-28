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Рок-музыканты из Чукотки создали клип в поддержку бездомных кошек

Сегодня, 10:47

Рок-музыканты одного из ансамблей из Чукотки создали видеоклип специально в поддержку бездомных кошек. Главными героями этого музыкального сюжета стали пушистики, у которых нет хозяев.

Инициатор создания специфического видеоклипа Игорь Бад сообщил о том, что предварительно закинул в Сеть предложение всем неравнодушным людям присылать свои видеонарезки с бездомными кошками, так как он приготовил идею для создания клипа. Музыкант поделился впечатлениями, что его почту просто засыпали письма с файлами подобного содержания.

Люди были из России, Украины, еще и иностранцы. Все откликнулись с неожиданной активностью, прислав свои материалы. Игорь Бад со своими коллегами и чукотской рок-группы создали один совместный клип в поддержку бездомных кошек. Целью такого создания стал мотив, чтобы каждый кот смог обрести семью и теплый дом. Сюжет получил название «Покорми кота».


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