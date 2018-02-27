В Тюмени в неделю выборов выступят Тимати и Ёлки

Вчера, 19:20

В Тюмени предстоит выступление популярных исполнителей Тимати и Ёлки. Они приедут вместо группы «Би-2».

Количество билетов ограничено тремя тысячами. Они будут разыграны среди желающих в день, когда в РФ состоятся выборы президента.

Предварительно, на участие в концерте давала согласие группа «Би-2», но её гастрольный тур не совпал с предлагаемыми сроками. Теперь единый концерт дадут Тимати и Ёлка. Исполнители уже подтвердили своё участие в данном шоу.

Не исключено, что вместе с этими знаменитостями смогут выступить и известные тюменские исполнители.

Пока что нет ясности, на какой площадке будет производиться концерт. А вот с его датой уже полная ясность. Он намечен на 25 марта.

В день выборов президента будет проведена «Тюменская весна». В ней на всех городских сценах станут участвовать 18 марта лучшие коллективы региона.

Там будут размещены специальные фоторамки. На фоне их посетителям фестиваля предлагается сделать собственные снимки. После этого их необходимо разместить в «ВКонтакте».

Создатели тех из них, что наберут наибольшее количество «лайков», смогут получить билеты на предстоящий концерт.

Также его организаторы сообщили, что во время этого мероприятия будет разыграна бытовая техника и несколько смартфонов.