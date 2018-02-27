VistaNews.ru


В Тюмени в неделю выборов выступят Тимати и Ёлки

Вчера, 19:20

В Тюмени предстоит выступление популярных исполнителей Тимати и Ёлки. Они приедут вместо группы «Би-2».

 Количество билетов ограничено тремя тысячами. Они будут разыграны среди желающих в день, когда в РФ состоятся выборы президента.

Предварительно, на участие в концерте давала согласие группа «Би-2», но её гастрольный тур не совпал с предлагаемыми сроками. Теперь единый концерт дадут Тимати и Ёлка. Исполнители уже подтвердили своё участие в данном шоу.

Не исключено, что вместе с этими знаменитостями смогут выступить и известные тюменские исполнители.

Пока что нет ясности, на какой площадке будет производиться концерт. А вот с его датой уже полная ясность. Он намечен на 25 марта.

В день выборов президента будет проведена «Тюменская весна». В ней на всех городских сценах станут участвовать 18 марта лучшие коллективы региона.

Там будут размещены специальные фоторамки. На фоне их посетителям фестиваля предлагается сделать собственные снимки. После этого их необходимо разместить в «ВКонтакте».

Создатели тех из них, что наберут наибольшее количество «лайков», смогут получить билеты на предстоящий концерт.

Также его организаторы сообщили, что во время этого мероприятия будет разыграна бытовая техника и несколько смартфонов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.