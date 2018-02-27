Face выпустил новый клип, в котором спел про секс с женой Обамы

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Российский рэп-исполнитель Face недавно опубликовал новый патриотический видеоклип на свою песню «Я роняю Запад», в котором залез на огромного медведя и пошел в атаку на Соединенные Штаты. Видео видеоклип можно посмотреть на официальном канале исполнителя на YouTube.

В новом клипе присутствует герой Капитан Америка, дерущийся с большим русским медведем, а десантник в стадии алкогольного опьянения дерется с темнокожим мужчиной. В качестве «сцены» клипа рэпер использовал горящие небоскребы Америки. Face поет, что он занимался жестким сексом с женой Обамы, а также с его дочкой.

Ранее, 13 февраля российский рэп-исполнитель опубликовал несколько постов, в которых раскритиковал правительство РФ и дал всем совет «валить из России». Face еще обозвал Павла Грудинина, баллотирующегося на пост президента, «конченным» за то, что он положительно относится к политике Иосифа Сталина. Рэпер подчеркнул, что Навальный также не может сделать для политики Российской Федерации ничего хорошего.