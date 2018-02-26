Создатель «Любэ» объявил войну рэпу, воспевающему «красивую жизнь»

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Создатель «Любэ» Игорь Матвиенко объявил войну рэпу, воспевающему «красивую жизнь». Музыкальному продюсеру не нравятся идеи, воспеваемые отдельными исполнителями данного направления.

Матвиенко уверен, целевой аудиторией современной музыки является, в основном, молодёжь. Многие из представителей рэпа при этом занимаются восхвалением в своих композициях наркотиков, секса и других атрибутов «красивой жизни».

Известный продюсер утверждает, в первую очередь данная тенденция относится к хип-хопу, пришедшему «оттуда». Откуда именно, Матвиенко уточнять не стал.

В то же время он считает, что идеи, пропагандируемые подобной музыкой, являются для молодёжи крайне опасными.

В качестве положительного примера борьбы с этим явлением он привёл Китай. Там хип-хоп в качестве музыкального жанра находится под полным запретом, поскольку пропагандирует наркотики.

Матвиенко отметил, что полный запрет – слишком радикальная мера, но опыт зарубежных коллег необходимо изучать. Проблема является достаточно острой, и игнорировать её нельзя.