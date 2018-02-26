Юлия Самойлова споет на благотворительном концерте в Ухте

Сегодня, 07:45

Известная певица Юлия Самойлова споет на благотворительном концерте «Мы вместе» в Ухте.

Благотворительный концерт-форум "Мы вместе" приурочен одновременно к двум важным событиям: 2018 год объявлен Годом Культуры в Коми, а в Российской Федерации - Годом добровольца. Во дворце Культуры города Ухта данное мероприятие пройдет 2 марта.

Вход на концерт бесплатный, и посмотреть на выступление представительницы России на «Евровидении-2018» могут все желающие.

Помимо этого, во время концерта каждый может помочь маленькой жительнице Ухты Кире Наумовой, которой требуется лечение. У девочки нет ушек и слуховых проходов, и она нуждается в двух операциях. В фойе здания будет установлен специальный благотворительный бокс, и каждый желающий может внести свой вклад в будущее маленькой ухтинки.