Скриптонита уличили в использовании фонограммы на концерте в Москве

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Казахстанский рэп-исполнитель Адиль Жалелов, более известный под псевдонимом Скриптонит, был уличён собственными фанатами в использовании фонограммы. Произошло это на его очередном концерте в Москве.

Как пишут в социальных сетях поклонники рэпера, позорный инцидент произошёл в Stadium Live. Во время исполнения очередного трека Скриптонит выронил из рук микрофон. Несмотря на это, голос рэпера продолжать звучать из колонок как ни в чём не бывало. При этом сам Жалелов никак не отреагировал на произошедшее, лишь поднял микрофон и продолжил открывать рот под фонограмму.

Ранее на сцене в очередной раз оскандалилась телеведущая Ольга Бузова. В ходе сольного выступления знаменитость облизала микрофон. Звезда «Дома-2», вероятно, хотела таким образом добавить своему образу эпатажа, но на деле вызвала лишь негодование фанатов.