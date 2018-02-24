На «Квартирнике НТВ у Маргулиса» выступит группа «Сплин»

Вчера, 23:30

Группа «Сплин» - российская рок-группа, основанная в 1994 году Александром Васильевым. На «Квартирнике НТВ у Маргулиса» зрители увидят выступление своих любимчиков. Рок-группа «Сплин» завоевала сотни тысячи поклонников в России.

Известный ведущий Евгений Маргулис решил пригласить на «Квартирник НТВ» рок-исполнителей из группы «Сплин». Напомним, что оригинальное название группы возникло благодаря строкам стихотворения русского поэта Серебряного века Саши Чёрного. На основе рифмованного стиха на свет появилась песня «Под сурдинку» из первого альбома группы («Пыльная быль»).

Одной из песен группы «Сплин» считается композиция «Мое сердце», которая навсегда вошла в состав золотой или даже классической песни России. На данный момент популярным считается хит «Тепло родного дома». Пользователи на официальном канале группы отмечают новшество в исполнении новинки.