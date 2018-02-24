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СМИ нашли внебрачного сына рэпера Гуфа

Вчера, 16:44

СМИ заявляют, что нашли внебрачного сына Гуфа. Напоминаем, что о нём стало известно в момент рэп-дуэли исполнителя с Птахой, тем не менее никаких точных подтверждений так и не опубликовали.

Спустя некоторое время в сети интернет обьявился некто, кто смело заявил, что он и есть тот самый внебрачный сын Алексея Гуфа Долматова. Сначала пресса изучила страницу в социальной сети Instagram юного парня, а после по номеру телефона нашли страницу "ВКонтакте". Тут стало понятно, что незнакомец увлекается рэпом и лично знаком с некоторыми рэп-исполнителями.

Следует отметить, месяц назад он читал на своей странице стихотворение с упоминанием Птахи. В сохранённых историях пользователя содержится видео, где парень зашёл в аптеку с вопросом, есть ли презервативы "Бывшие друзья Артёма Лайнова". В результате этого было вынесено предположение, что этого парня зовут именно Артём Лайнов.


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