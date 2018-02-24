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В Красноярск прибывает с выступлением певица-путешественница

Сегодня, 10:52

В Красноярске певица-путешественница даст концерт. Мероприятие запланировано на вторник 27 февраля в стенах салона Литературного музея. Как рассказали в заведении, Настя Жук родом из города Пущино. Девушка сама выстроила график гастролей по России и выступает там, где есть площадка.

"На её мероприятиях можно почувствовать, как будто ты находишься на масштабном open-air двухтысячных годов, маленьком квартирнике в питерской коммуналке, бардовском съезде, либо же фестивале исторической музыки реконструкторов", - подчёркивают фанаты её творчества в сети интернет.

Следует отметить, Настя Жук исполняет композиции в духе русского рока с влиянием джазовых моментов латинской Америки. Просто, но со вкусом, добавляют в Литературном музее. Концерт стартует в 19:00, цена за билет символическая.


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