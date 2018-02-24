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Группа Depeche Mode прибыла в московскую гостиницу Four Seasons‍

Сегодня, 10:00

Музыканты из группы Depeche Mode прибыли в Москву и заселились в гостинице Four Seasons. 25 февраля намечен их концерт в "Олимпийском".

Приезд легендарного коллектива в российскую столицу не смог остаться незамеченным, многие очевидцы данного события смогли зафиксировать его на свои камеры. Кортеж проехал к отелю, в котором остановились звёзды. Затем на улицу вышел Эндрю Флетчер, но через некоторе время зашёл обратно в помещение.

Стоит отметить, это уже не первый приезд группы Depeche Mode в Москву. Последний раз до этого они давали концерт летом 2017 года. В то время коллектив представил поклонникам свой новый релиз под названием Spirit.


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