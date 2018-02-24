Рома Зверь снял селфи-клип на песню «Весело» о буднях «социопата»

Сегодня, 09:13

Фронтмен группы «Звери» 22 февраля презентовал свою новую песню «Весело». Темой селфи-клипа стали будни «социопата». Снял такое творение Рома Зверь, не выходя из одного помещения.

Рома Зверь продолжает творческие эксперименты. В этот раз певец решил порадовать своих поклонников новой песней «Весело».

Почитатели творчества группы уверенно позитивно оценивают новый трек и пророчат песне приставку «хит». На данный момент огромной популярностью пользуется селфи-клип Зверя, который снят даже не в одном помещении, а в одной комнате. Идейным смыслом работы стали обычные дни человека, который назван «социопатом». В основе его жизни нет общения и слов.

Примечательно, что улицу и общение ему заменяют эмодзи и социальные сети. Герой ролика гордо и одиноко принимает душ, варит кофе, играет на гитаре. Также Зверь танцует и поет, смотрит за людьми из оконной рамы. После активного времяпровождения герой смотрит ТВ и лежит на кровати. Роик активно просматривается в сети интернет.