16 и 17 марта в Москве выступит британская группа The Prodigy

Сегодня, 15:16

Легендарный британский коллектив The Prodigy 16 и 17 марта выступит в Москве в рамках гастролей по России. Оба концерта пройдут в зале Adrenaline Stadium.

Группа The Prodigy регулярно приезжает в Россию с концертами. В клипах британского коллектива неоднократно проскакивают кадры российских городов, а сами легендарные музыканты всегда лестно отзываются о здешней публике. 16 и 17 марта The Prodigy вернутся в Москву, выступив в рамках всероссийского тура. Оба концерта пройдут в зале Adrenaline Stadium. Поклонники британского коллектива пока что не успели разгрести все билеты на яркое шоу.

Летом прошлого года у The Prodigy вышел отснятый в Воронеже клип на песню Mindfields, ставший пародией на всемирно известную композицию британской группы Smack My Bitch Up. Музыкальное видео снято от первого лица некого человека, употребляющего алкоголь и добирающегося на концерт The Prodigy. Сейчас клип посмотрели более 950 пользователей сети.

Легендарный британский коллектив существует с 1990 года. За 28 лет музыкальной деятельности The Prodigy успели выпустить 6 студийных альбомов, последний из которых увидел свет в 2015 году.