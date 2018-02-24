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Звезды шоу «Голос. Дети» выступят в Чите

Сегодня, 01:45

В Чите на 5 апреля организован концерт участников третьего сезона телешоу «Голос. Дети», на котором будут выступать звезды телепрограммы.

В столице Забайкалья 5 апреля пройдет концерт, в котором примут участие юные таланты в лице 14-летней Александры и 10-летней Марьяны Мостовяк, гостем программы будет уроженка Читы, а также эстрадно-джазовая певица - Рита Солнцева. Выступление состоится на сцене Забайкальской краевой филармонии имени Лундстрема. Программа будет иметь название «Звездный путь» и начнется в филармонии в 18:30 по местному времени. Юные исполнительницы исполнят хиты отечественной, а также зарубежной эстрады в стиле джаз. В ходе концерта девочки продемонстрируют песни собственного сочинения.

Сразу же после концерта зрители смогут сделать селфи с артистками, а также взять у них автограф.


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