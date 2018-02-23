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В Самарской филармонии проведут двухдневный Зимний Грушинский фестиваль

Сегодня, 09:06

В Самарской государственной филармонии проведут Зимний Грушинский фестиваль. Концерты будут проходить в период с 23 по 24 февраля. В 2018 году фестиваль отмечает свой 50-летний юбилей.

Именно полвека назад состоялся первый слёт фанатов авторских песен в память о подвиге Валерия Грушина. Последний скончался, когда спасал детей.

За 50 лет работы фестиваль стал для Самарской области настоящим туристическим событием, уникальным явлением, которое объединяет между собой несколько тысяч людей со всего региона.

Юбилейные мероприятия начнутся с традиционных концертов в филармонии города Самары. В них ожидается выступление Александра Городницкого, Галины Хомчик, Романа Ланкина, Леонида Сергеева, Грушинского трио, Юлии Зиганшиной, Павла Пиковского, Алексея Зыкова, Ромарио, Анатолия Киреева, Ирины и Андрея Колесниковых, Дмитрия Бикчентаева, Юрия Карпова, Алексея Аполинарова, Константина Зарубина и многих других.

В пресс-службе самарского правительства уже сообщили, что в 16:00 23 февраля выступит Александр Городницкий. В этот же день, только в 19:00, состоится юбилейный гала-концерт «Сверим наши песни». Затем, на следующий день, в 16:00 пройдёт концерт «Ретроспектива» с Романом Ланкиным и Юлией Заганшиной. А в 19:00 зрители насладятся заключительным концертом и «Чайханой».


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