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Назгуль Отузова из Башкирии победила на конкурсе «Голос. Дети»

Вчера, 23:10

Финалисткой конкурса «Голос. Дети» стала Назгуль Отузова из Башкирии. 14-летняя девочка получила одобрение от всех троих членов жюри на конкурсе.

Назгуль Отузова из Башкирии исполнила песню Лары Фабиан под названием «Адажио». Девочку восприняла публика сплошными овациями, так как произведение в ее исполнении очень пришлось по душе всем, сидящим в зале. Под аплодисменты присутствующих в зале к Назгуль повернулись одновременно все три члена жюри.

По итогам распределения, Назгуль оказалась в команде исполнителя Басты. Теперь финалистка шоу «Голос. Дети» пойдет дальше развивать свою вокальную карьеру начинающей исполнительницы. Впереди жительницу Башкирии ожидают новые победы и конкурсы на право занять «место под Солнцем». После исполнения песни зал аплодировал стоя.


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