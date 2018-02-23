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26 февраля известный гитарист-виртуоз Дидюля выступит в Улан-Удэ

Сегодня, 02:30

26 февраля на сцене Русского драматического театра Улан-Удэ выступит легендарный российский гитарист-виртуоз Дидюля. Отметим, одноименный коллектив входит в топ-5 самых гастролирующих отечественных групп.

В Улан-Удэ Дидюлю считают самым известный российским инструменталистом. На сцене Русского драмтеатра одноименный коллектив предстанет в расширенном виде. Группу пополнили контрабас, альты, скрипки и виолончель. Выступление коллектива легендарного гитариста-виртуоза начнется 25 февраля в 17:00 по местному времени.

Отметим, «Дидюля» входит в топ-5 наиболее часто гастролирующих коллективов России. За год группа может дать до 150 живых концертов.


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