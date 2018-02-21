В Испании рэпера осудили на 3,5 года за песни о терроризме

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В Испании рэпера под псевдонимом Valtonyc осудили на 3,5 года за песни о терроризме. Об этом сообщают представители Верховного суда, решение вынесла Национальная судебная палата.

Хосе Микель Аренас Бельтран, более известный как рэпер Valtonyc, был осужден на 3,5 года тюрьмы. Причиной тому стали его негативные высказывания в отношении политиков, а также прославление терроризма в своих композициях. Помимо этого, он угрожал известным людям.

Защита в лице адвоката Хуана Мануэля Оларьета настаивает, что это вопрос свободы слова и творчества, ведь рэп является символическим, аллегорическим и провокационным. С решением суда правозащитник и его подсудимый не согласны, ведь власти в этом деле представляют рэп в качестве преступления. В результате было принято решение оперативно обратиться в Конституционный суд Испании.