В Москве Дом музыки начал продавать абонементы на новый сезон

Вчера, 20:40

В Москве Дом музыки начал 20 февраля продавать абонементы на свой новый сезон. Его особенностью станет то, что слушатели сами смогут выбрать концерты, которые они хотели бы посетить на протяжении этого сезона.

Такое сообщение сделано пресс-службой МММД. Абонементная компания будет продолжаться до середины мая. Те, кто приобретут сезонные абонементы, получат скидку в 20% на все концерты, которые они выберут.

Количество абонементов ограничено, поскольку в этом году ожидаются выступления лучших мировых исполнителей в разных жанрах. Это и опера, и танцевальный перформанс, и джаз, и академическая музыка, и другие виды.

Выступления в Доме музыки не останутся без внимания «Виртуозов Москвы», Государственного камерного и Национального филармонического оркестров и других коллективов.

По новым абонементам можно будет посетить концерты самых великих пианистов современности, а также младших Хулио Иглесиаса и Пласидо Доминго.

Не осталось без внимания и народное творчество РФ.

Завершение нового сезона намечено на 12 июня 2019 года. В День России состоится грандиозный гала концерт.

О минимальной стоимости абонемента не сообщается.