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Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершеннолетними девушками

Сегодня, 15:40

Несколько поклонниц лидера музыкальной группы Crystal Castles Итана Кэта обвинили его в сексуальных домогательствах, когда они еще не достигли совершеннолетнего возраста. Девушки утверждают, что музыкант силой принудил их вступить в половую связь.

Одна девушка, которая познакомилась с басс-гитаристом в возрасте 14 лет в 2002 году рассказала, что была поклонницей группы Kïll Cheerleadër, а ее участник, 24-летний Итан Кэт, был ее кумиром. По словам поклонницы, они довольно близко общались. Однажды он подарил своей фанатке секс-куклу, а затем лизнул лицо девушки для совместного фото. Тогда она не дала согласие на такой жест, ведь осознавала неправильность подобных действий, но считала себя счастливой, получая такое количество внимания.

Другая жертва музыканта рассказала, что он сопровождал ее на школьной вечеринке, где они занялись сексом прямо на земле около автомобиля. Ей тогда было 16, а Кэту 29 лет. В дальнейшем они поддерживали общение на протяжении 5 лет.

Еще 3 девушки сообщили о приставаниях и интимной близости с Итаном Кэтом, когда они были несовершеннолетние. Мужчина часто поил их спиртными напитками. Так, одной из жертв оказалась даже 19-летняя лесбиянка, которую мужчина напоил, а затем начал домогаться, несмотря на категорические протесты.

В октябре 2017 экс-солистка Crystal Castles Элис Гласс заявила, что Кэт насиловал ее на протяжении 10 лет, начиная с момента их знакомства, тогда девушке было 15 лет.


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