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Noize MC выступит в Вологде «Русском доме» 24 февраля

Сегодня, 06:30

24 февраля известный рэпер Noize MC проведет долгожданный концерт в «Русском доме» в Вологде. В программу тура войдет презентация известного студийного альбома «Царь горы».

Следуя итогам народного голосования, альбом «Царь горы» обрел статус «Лучшего» в 2017 году. В него вошли 13 треков, которые рэпер сумел записать, путешествуя по стране. В каждой песне присутствуют ассоциации музыканта с определенными местами и моментами, которыми он делится с публикой.

Во время выступления Noize MC планирует представить не только треки из известного альбома, но и уже пришедшиеся по душе поклонникам композиции. Среди них: «Устрой Дестрой», «Мое море», «Танці» и другие.

«Мы прошли путь от Сахалина до Калининграда, сыграли более 50 концертов и с гордостью представляем результат», - говорит музыкант группы.


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