Певец Карел Готт госпитализирован в тяжелом состоянии из-за гриппа

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Карел Готт госпитализирован в больницу Праги в Чехии. Певец находится в тяжелом состоянии из-за гриппа. Концертные выступления перенесены на неопределенное время.

Пресс-секретарь Карела Готта Анета Столцова сообщила поклонникам о переносе концертных мероприятий и выступлений на неопределенное время. Причиной такого шага стало осложненное перенесение вируса гриппа ввиду перенесенной онкологии. На данный момент певец находится в тяжелом состоянии.

К слову, Карела Готта в Чехии артиста называют «королем поп-музыки». После онкологии, выписавшись из лечебницы, Готт переехал к другу на Марианские Лазни. Своим поклонникам Карелл сообщил, что хочет предстать перед ними в полной готовности и здравии.