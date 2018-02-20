Группа «Город 312» приедет на тамбовский рок-фестиваль «Чернозем»

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Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» рассекретил имя еще одной приглашенной звезды. Так, на мероприятие приедет группа «Город 312». Напомним, что состоится фестиваль с 17 по 19 августа 2018 года.

Популярная рок-группа станет приглашенными гостями на тамбовский фестиваль. Так, «Город 312» выступит уже в августе на рок мероприятии «Чернозем».

Известно, что коллектив стал единым целым 14 октября 2001 года. Имя является уникальным, поскольку 312 это телефонный код Бишкека, столицы Киргизии. Участники коллектива самостоятельно пишут песни и музыку к своим творениям. Наиболее хорошо удаются группе саундтреки и музыкальные лейтмотивы популярных в российском кинопрокате фильмов.

Визиткой коллектива является сочетание высокого профессионализма, харизмы каждого из участников, невероятного сплава разных музыкальных стилей.

Примечательно, что «Чернозем» будет проводиться в Татарском Валу. Список приглашенных звезд еще будет пополняться, однако на сегодняшний день известно о десяти участниках рок-фестиваля.